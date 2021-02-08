Александра Никипелова будет контролировать работу Центра управления регионом

Задача непосредственно курировать работу Центра управления регионом возложена на заместителя министра цифрового развития Мурманской области Александру Никипелову. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В госкорпорации «Росатом» Александра развивала направление «Умный город», в том числе в Мурманской области. Она будет отвечать за трансформацию ЦУР в масштабную систему, позволяющую информировать и принимать решения на основании анализа данных. Руководителям исполнительных органов власти и местного самоуправления нужно будет плотно с Александрой взаимодействовать», – подчеркнул губернатор.

Алексанра Никипелова – выпускница ВШЭ по специальности «экономика» и специализированных курсов ряда международных университетов, а том числе Гарварда. В её послужном списке – работа в оргкомитете Чемпионата мира по футболу в России в 2018 г. и руководство направлением цифровых продуктов АО «Русатом Инфраструктурные решения» Госкорпорации «Росатом».