Александра Никипелова становится заместителем губернатора Мурманской области и министром цифрового развития региона

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис объявил о кадровых перестановках в команде правительства Мурманской области. Одновременно заместителем губернатора и министром цифрового развития региона будет назначена Александра Никипелова.

«У нас сегодня есть кадровые назначения. Во-первых, хочу поблагодарить Зинаиду Вячеславовну Середу за добросовестную работу, результативность, успехи, которые отмечались на федеральном уровне, и пожелать здоровья в новом статусе будущей мамы, – отметил Андрей Чибис. – Так как тема цифровизации – один из ключевых приоритетов во всех сферах нашей жизни, то новым министром цифрового развития и одновременно заместителем губернатора становится Александра Андреевна Никипелова. Желаю успехов и удачи».

Глава региона добавил, что с учётом опыта в должности заместителя министра, в структурах «Росатома» Александра Никипелова успешно справится с теми ключевыми задачами, которые сегодня стоят перед всеми отраслями области с точки зрения цифровизации, сообщает региональное Министерство информационной политики.