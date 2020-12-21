Александра Перфильева из Полярных Зорь вошла в число победителей всероссийского конкурса «Лучший работник сферы государственной молодёжной политики»

Александра Перфильева, инспектор первой категории отдела по культуре и делам молодежи администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, вошла в число победителей всероссийского конкурса Росмолодёжи на звание лучшего работника сферы государственной молодежной политики 2020 года. В финальном этапе конкурса Александра заняла третье место.

«Это значит, что нашу работу отмечают. И это здорово! Думаю, это заслуга общая, всего отдела по культуре и делам молодёжи», – поделилась впечатлениями Александра.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, региональный этап конкурса проходил в сентябре этого года, тогда Александра заняла второе место в номинации «Специалист структурного подразделения органа местного самоуправления муниципального образования Мурманской области, реализующего государственную молодёжную политику».