Алексей Бакуменко успешно выступил в третьей игре весенней серии игр «Что? Где? Когда?» в команде магистра Андрея Козлова

Знатоки стали главными претендентами на выход в финал весенней серии игр.

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретились со знатоком, поздравили его с победой и вручили памятные подарки.

– Выражаю огромную благодарность Алексею за то, что он достойно представляет наш город на столь высоком уровне, – сказал Андрей Сысоев. – А главное, что он находит время и возможности заниматься развитием и организацией интеллектуальных соревнований в Мурманске.

– Эта победа подтверждает, что мурманская школа «Что? Где? Когда?» очень крутая, – отметил Евгений Никора. – Я уверен, что такие достижения нашего земляка служат положительным примером для мурманчан, которые участвуют в интеллектуальных играх.

Алексей Бакуменко известен северянам как игрок титулованной команды из Мурманска «Норманны», завоевавшей множество медалей и кубков на российских и международных интеллектуальных турнирах. Он стоял у истоков создания историко-ролевого клуба «Северный замок» и клуба интеллектуальных игр «Полярная сова». В составе команды «Норманны» неоднократно становился чемпионом Мурманской области по «Что? Где? Когда?» и «Брейн-рингу». Участвовал в телевизионных играх «Кто хочет стать миллионером?» и «Своя игра».

Алексей стал уже вторым мурманчанином принявшим участие в телеигре «Что? Где? Когда». Не так давно житель Мурманска Михаил Савченко дебютировал в первом выпуске весенней серии телевизионной игры на Первом канале.