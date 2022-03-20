Алексей Чекунков, Андрей Чибис и Александр Моисеев приняли участие в торжественном митинге в День моряка-подводника

19 марта отмечали свой профессиональный праздник моряки-подводники ВМФ России. В этот день состоялся торжественный митинг и церемония возложения венков в Мурманске у мемориального комплекса «Морякам-подводникам, погибшим в мирное время». Участие в мероприятиях приняли министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор региона Андрей Чибис, командующий Северным флотом Александр Моисеев, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, депутат Государственной Думы Российской Федерации Татьяна Кусайко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что для Мурманской области День моряка-подводника – один из самых значимых праздников.

«Когда ты видишь этих людей, понимаешь риски, сложность и важность того, что они делают для всех нас, защищая Родину, это дорогого стоит. От всей души поздравляю северян, и тех моряков-подводников, которые сейчас несут вахту, обеспечивая не только безопасность нашей страны, но и глобальную безопасность в мире. Здоровья и долголетия ветеранам, передавшим опыт, и новому поколению, тем, кто служит сейчас – здоровья, сил вам, вашим женам и детям, которые всегда ждут дома на берегу. С праздником!» – сказал Андрей Чибис.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков выразил глубокую благодарность морякам-подводникам, которые обеспечивают безопасность и суверенитет России.

«В рамках деятельности правительства Российской Федерации наше ведомство занимается развитием всех сфер жизни: экономики, образования, культуры, спорта на самых важных геостратегических территориях страны. И мы можем это делать только благодаря тому, что каждый час, каждый день Россия защищена вами, а ранее – была защищена ветеранами. И сегодня мы все, наша страна находимся под надежным щитом. Благодаря ежедневной героической профессиональной работе моряков подводников, благодаря терпению и любви их семей Россия имеет возможность развиваться как мощное, суверенное, независимое государство. С праздником, здоровья, надежных верных товарищей, благополучия в семьях и мира!» – подчеркнул Алексей Чекунков.

«Мы собрались сегодня у мемориала боевой рубки подводного крейсера «Курск», чтобы почтить память моряков-подводников, погибших в мирное время, отдавших жизнь во имя служения Отечеству. Это в памяти не только профессионалов-подводников, но и всех жителей России. И конечно, мы поздравляем с Днем моряка-подводника тех, кто служит сегодня, кто выбрал это делом своей жизни, – сказал в своем выступлении Александр Моисеев. – Вся история подплава, несомненно, связана с риском. Сегодня это один из самых мощных видов вооружения, сложнейшая система, требующая от подводников в первую очередь высочайшего профессионализма, знаний, преданности профессии. В составе подплава ракетные подводные крейсера стратегического назначения – основа морских стратегических ядерных сил нашего государства. Они решают глобальные стратегические задачи ядерного сдерживания. В составе ВМФ – многоцелевые атомные и неатомные АПЛ, имеющие в своем арсенале самое современное оружие. Находящиеся в высочайшей степени готовности, сегодня они демонстрируют свою способность решать задачи в тех операциях, которые проводятся Вооруженными силами РФ. Спасибо ветеранам, и тем, кто служит сейчас. Здоровья, сильного духа, и дальше служить Отечеству. Всего самого доброго и мира над головой».

В торжественном митинге около памятника - рубки подводной лодки «Курск» приняли участие и спике регионального парламента Сергей Дубовой, который отметил, что сегодня погибших товарищей вспоминают во многих уголках нашей страны – Петербурге и Калининграде, Курске, Москве, Новороссийске и Севастополе:

— Отдавая почести павшим морякам-подводникам, мы вспоминаем всех, кто не вернулся с похода – экипажи «Курска», «Комсомольца», К-19, К-3. Мы помним каждого, кто отдал свою жизнь за Отечество, поименно. Все они стали примером мужества, верности долгу и своей стране. Мы не в силах остановить время, вернуть павших, но в нашей власти помнить. Помнить о наших легендарных подводниках, передавать эту память детям и внукам, свято хранить подлинную историю России.

Завершился митинг минутой молчания и возложением венков и цветов к памятнику.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22057&page=1