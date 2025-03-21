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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.25 10:00

Алексей Чекунков и Андрей Чибис посетили обновленный Мурманский областной краеведческий музей, а также возложили цветы к мемориалу Защитникам Советского Заполярья

Вчера в рамках рабочей поездки в Кольское Заполярье глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков и губернатор Андрей Чибис посетили обновленный Мурманский областной краеведческий музей. Хранилище исторически ценных экспонатов для посетителей открыли буквально несколько дней назад после масштабной реконструкции.

Федеральный министр побывал во всех тематических выставочных залах с постоянными экспозициями, каждая из которых оснащена современными мультимедийными технологиями. Пространство, где в доступном формате можно узнать об основных исторических вехах развития Кольского края, его природе и традициях, наверняка станет точкой притяжения для гостей и участников Международного арктического форума - 2025, который состоится на следующей неделе в Мурманске.

«Сегодня Арктика является темой, которая интересует не только нашу страну, но и весь мир. Международный Арктический Форум – это та площадка, на которой мы вместе будем искать решения для будущего развития Арктики и Северного морского пути, для повышения качества жизни людей, для того чтобы все самые амбициозные планы были претворены в жизнь. Поэтому уверен, что уже в ближайшее время мы услышим о новых интересных решениях, о новых подходах, о новых технологиях, которые будут использоваться для того, чтобы сбалансировать развитие экономики, социальной сферы и экологии, потому что Арктика – это еще и кухня мировой погоды. Я хочу поблагодарить Андрея Владимировича за тщательную работу по подготовке к форуму», – сказал Алексей Чекунков.

«Безусловно, как уже сказал Алексей Олегович, развитие Арктики, наш ледокольный флот и, в частности, «Атомфлот» играют важнейшее значение для всей страны. Мы не стоим на месте и совместно с коллегами из «Росатома» вплотную работаем над проектом по расширению инфраструктуры. Деловая программа и мероприятия Международного арктического форума позволят участникам обсудить острые вопросы, которые касаются развития Арктики», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Андрей Чибис и председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев посетили мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Они возложили цветы к Вечному огню и отдали дань уважения подвигу советского народа на Крайнем Севере.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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