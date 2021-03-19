Алексей Чекунков о реновации ЗАТО: наш долг – чтобы доблестные моряки, офицеры и их семьи жили в достойных условиях

Второй день рабочего визита главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова в Мурманскую область прошёл в Североморске. Сегодня, в День моряка-подводника, в столице Северного флота обсудили реализацию первого этапа комплексного плана реновации ЗАТО. Помимо министра, в рабочем совещании приняли участие губернатор Андрей Чибис, командующий Северным флотом Александр Моисеев и главы муниципальных образований.

Андрей Чибис начал встречу с поздравления подводников с профессиональным праздником, обозначив ключевую задачу плана реновации – повышение качества жизни военнослужащих и их семей.

«Символично, что в День моряка-подводника федеральный министр находится в регионе, и мы вместе обсуждаем ход реализации программы по реновации ЗАТО. План мероприятий утвержден федеральным правительством, и в муниципалитетах уже начаты ремонтные работы. Наша главная задача - выполнив первый этап, подготовиться ко второму. В 2021 году, помимо запланированных работ, достаточно большой объем средств выделяем на благоустройство территорий в ЗАТО и военных гарнизонах», – сказал Андрей Чибис, выразив благодарность за поддержку проекта министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и главе ведомства Алексею Чекункову, министерству обороны РФ, а также вице-премьеру Юрию Трутневу.

Подробный доклад о текущем статусе выполнения мероприятий в ЗАТО Мурманской области и населенных пунктах с дислокацией военных формирований представил и.о. заместителя губернатора – министра строительства региона Алексей Грачиков. В плане на этот год 25 различных мероприятий: снос пустующего жилфонда, капитальный ремонт многоквартирных домов, косметический ремонт квартир, модернизация объектов культуры, спорта и образования, благоустройство территорий и ремонт дорог. Первый этап программы стартовал в семи муниципалитетах: ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, Алакуртти, Оленегорске с подведомственной территорией и Печенгском округе.

«Практически один миллиард рублей поступил по линии федерального и областного бюджетов. Наш долг – чтобы доблестные моряки, офицеры и их семьи жили в достойных условиях и несли службу, думая только о безопасности и благополучии России, – отметил министр Дальвостокразвития РФ Алексей Чекунков. – Не скрою, когда впервые увидел в декабре графические материалы того, что должны сделать, мы по-человечески наполнились решимостью эту программу во чтобы то ни стало «толкнуть» сквозь любые бюрократические препятствия. И успели в прошлом году в очень напряженном режиме пилот запустить. Чтобы финансирование продолжалось, а программа реализовалась в полной мере, абсолютно критично показать, что все мероприятия будут исполнены в срок. Посвятим этому все наши усилия».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подводя итоги двухдневной рабочей поездки в Мурманскую область, Алексей Чекунков поблагодарил Андрея Чибиса за теплый прием. Министр добавил, что Кольское Заполярье играет важнейшую роль для России как надежный щит и северный форпост, который защищает всю страну.

«Отрадно видеть, что к этому мускулу добавляется очень серьезный экономический компонент. Накануне мы видели строительство уникального предприятия мирового уровня – Центр «Новатэка» в Белокаменке. За Севером будущее! Со стороны министерства будем поддерживать усилия области, чтобы это будущее было процветающим и безопасным», – резюмировал глава Минвостокразвития РФ.