Алексей Чекунков: первый этап проекта «Новый Мурманск» будет реализован до конца 2024 года

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис 18 марта с борта катера осмотрели место, где в рамках проекта «Новый Мурманск» предполагается создать международный культурно-деловой центр. Это территория бывшего Судоремонтного завода морского флота, расположенная рядом с морским вокзалом. Место в центре Мурманска, имеющее прямой выход к воде, должно обрести вторую жизнь и превратиться в точку притяжения для жителей и гостей города. Культурно-деловой центр станет частью единого комплекса, который также объединит обновлённые морской и железнодорожный вокзалы.

Как сообщил Андрей Чибис, проект «Новый Мурманск» в самое ближайшее время станет резидентом ТОР «Столица Арктики» и получит соответствующую господдержку.

«Заявка уже подана, завершается процедура оформления базовой версии. И вообще, изначально этот проект находится внутри территории опережающего развития. Статус резидента он получит в ближайшие сроки», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона провёл для министра экскурсию по площади у морского вокзала и пешеходному мосту через железнодорожные пути. Конечной точкой прогулки стала Привокзальная площадь.

«Мурманский порт – место с очень сильной харизмой. Более ста лет это один из ключевых транспортных узлов России. Ледокол «Ленин» – памятник большому человеческому подвигу, туристический «магнит» мирового класса. Чего хочется сюда добавить, и какую работу мы ведём вместе с Андреем Владимировичем, – это современное качество туристического продукта, где после сильного эмоционального впечатления можно комфортно остановиться в гостинице, приобрести разнообразный гастрономический опыт. Магия места есть, и эту магию уже открыли десятки, сотни тысяч россиян. Задача сейчас – чтобы их стали миллионы!», - отметил Алексей Чекунков по итогам личного знакомства с территорией реализации проекта «Новый Мурманск».

Министр сообщил, что в течение ближайшего года будет сформирована финансовая модель проекта и план-график, чтобы в ближайшие 3,5 года завершить строительство первого этапа.

«Я поставил сегодня задачу перед сотрудниками Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и институтов развития, чтобы первый этап мы до конца 2024 года уже видели в камне, стекле и металле», – подчеркнул руководитель Миндальвостокразвития.