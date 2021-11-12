Алексей Чекунков высоко оценил экологические инициативы Мурманской области по развитию арктических пляжей

Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов и руководитель регионального Единого волонтёрского центра Евгения Чибис приняли участие в совещании по подведению итогов первого сезона реализации федерального проекта «Чистая Арктика», а также формированию планов его реализации на 2022 год. Совещание состоялось под председательством министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Среди обсуждавшихся тем – новые локации для уборки, оценка объёма работ и необходимости привлечения специальной техники, а также проработка вопроса снижения накопления отходов во время северного завоза и реализация социально-экономических программ – как, например, организация отдыха для детей жителей арктических регионов в рамках государственно-частного партнерства.

Масштабный экологический проект «Чистая Арктика» стартовал 11 июля в Мурманской области. От причала «Атомфлота» на ледоколе «50 лет Победы» к Северному полюсу отправилась особая экспедиция, в состав которой вошёл выдающийся путешественник, амбассадор «Чистой Арктики» Фёдор Конюхов. Всего за несколько месяцев работы тысячи добровольцев «Чистой Арктики» собрали и подготовили к утилизации более 1500 тонн отходов. Экспедиции и масштабные субботники прошли в Красноярском крае, Якутии, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Архангельской и Мурманской областях, Коми, Карелии и на Чукотке. Заявки на участие подали свыше 3000 человек, которые вошли в большой добровольческий резерв на следующий год.

«Новая волна интенсивного развития Арктики по своим масштабам может превзойти советские арктические программы. При этом одним из ключевых вызовов является синхронизация экономического развития с законами природы, защита хрупкой арктической экосистемы от техногенного воздействия. Одним из приоритетных направлений арктической повестки является очистка территории от уже накопленных в нем опасных следов хозяйственной деятельности, объем которых оценивается в миллионы тонн. Федеральный проект «Чистая Арктика» – важный и решительный шаг в этом направлении. Он инициирован нашими соотечественниками, посвятившими Арктике свою жизнь, и нашел живой отклик по всей стране», – отметил Алексей Чекунков.

«Важнейшим направлением для Мурманской области является очистка территорий муниципальных образований региона от объектов накопленного вреда окружающей среде, связанных с прошлой хозяйственной деятельностью. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба, уже сегодня приносит свои плоды. Уверен, что благодаря проекту «Чистая Арктика» эту работу удастся ускорить. В следующем году запланировано продолжить очистку территорий Мурманской области от загрязнений, в том числе провести мероприятия по уборке пластика в Никеле, поддержанию чистоты на полуостровах Рыбачий и Средний и в Кандалакшском районе на побережье Белого моря. Кроме того, мы планируем уборку на бесхозной территории, расположенной в районе ул. Три Ручья в городе Мурманске», – сообщил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

В ходе совещания Алексей Чекунков высоко оценил экологические инициативы Мурманской области по развитию арктических пляжей. В сентябре 2021 года «Чистая Арктика» поддержала инициативу регионального Единого волонтерского центра по уборке прибрежной территории Кольского залива в Мурманске. Также в рамках совместного проекта «Чистая Арктика: от родника к океану» волонтеры провели субботники на берегу Баренцева моря в Териберке и озера Имандра в Апатитах.

«В Мурманской области экодвижение всегда было на высоте, однако при поддержке «Чистой Арктики» инициативы северян выходят на новый уровень. Это привлечение новых возможностей, бизнеса и лидеров мнений, – отметила руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис. – В 2022 году планируем добавить новые локации и провести культурно-просветительские мероприятия для детей и молодёжи. Сейчас обсуждаем возможность проведения совместного фестиваля и создания музея Арктики».

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, помимо субботников, практически во всех образовательных учреждениях прошли тематические экоуроки, были организованы тематические занятия, фотовыставки, классные часы, школьные акции, в том числе на открытом воздухе. Всего в школьных мероприятиях, прошедших в рамках акции «Чистая Арктика: от родника до океана», приняли участие более 15 тысяч школьников со всей Мурманской области.