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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.23 14:15

Алексей Дегтярев – участникам чемпионата по профмастерству: «Сфера охраны труда – это фундамент всех производственных достижений»

В Мурманске продолжается региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. В нём участвуют студенты среднего профессионального образования и школьники, достигшие возраста 14 лет: всего - 290 конкурсантов, выступающих по 47 компетенциям.

Индустриальным экспертом компетенции «Охрана труда», организованной на базе Мурманского индустриального колледжа, выступил директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Дегтярев. Также в рамках деловой программы регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству он принял участие в работе круглого стола «Подготовка конкурентоспособного специалиста».

«Вопросы охраны труда и соблюдения правил техники безопасности являются фундаментальными в деятельности любого предприятия. Безукоризненное их соблюдение – это гарантия благополучия работников и успеха деятельности компании. Именно поэтому этой сфере мы уделяем такое большое внимание и на нашем предприятии, и в рамках регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Важно, чтобы с юных лет профессионалы помнили об охране труда, знали ее и осмысленно применяли в своей работе. Именно в этом состоит наша главная цель», - подчеркнул Алексей Дегтярев.

Участники регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству уже продемонстрировали умения разрабатывать локальные нормативные акты, навыки оказания первой помощи пострадавшим, а также контроль и выдачу работникам средств индивидуальной защиты (СИЗ) и правильное их применение в соответствии с правилами обеспечения СИЗ, умение заполнять соответствующую документацию. Региональный этап чемпионатного движения по профессиональному мастерству продлится до 30 апреля 2023 года.

 

Фото (Министерства образования и науки Мурманской области): https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251547%2Fwall-149919532_3101

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