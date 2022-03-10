Алексей Дегтярев: «Безопасность труда – это фундамент производственной деятельности организации»

В транспортно-логистическом классе гимназии № 8 г. Мурманска продолжается цикл лекций, которые читают представители АО «Мурманский морской торговый порт». Вопросам организации безопасного труда была посвящена встреча с гимназистами, которую провел директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.

Представитель АО «ММТП» познакомил ребят с тем, как организована служба охраны труда в порту, какие решает задачи. В рамках лекции были затронуты различные аспекты этой работы и состоялось обсуждение того, как развивать культуру безопасности. Гимназисты узнали о том, какие требования предъявляются к работникам при трудоустройстве в ММТП, какие методы и средства обучения применяются в порту для повышения уровня знаний у работников предприятия, об ответственности каждого сотрудника за обеспечение безопасных условий труда. В интерактивной форме вместе с ребятами были сформированы нормы для обеспечения докера-механизатора специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты от воздействующих факторов.

«В ММТП реализуется долгосрочная стратегия в области охраны труда и промышленной безопасности. Стратегическая цель этой работы состоит в формировании у каждого работника ответственного отношения к вопросам охраны труда, когда он готов не только обеспечивать свою безопасность, но и помогает своим коллегам предотвратить потенциальный риск возникновения такой угрозы», - отметил директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.

Напомним, системная работа в сфере охраны труда в АО «ММТП» ведется на постоянной основе. В порту разработан и проводится комплекс мероприятий, который касаются развития нормативной базы, проведения обучающих мероприятий, осуществляется систематический контроль за соблюдением установленных правил и требований. Все это позволяет формировать модель поведения сотрудника, соответствующую современным требованиям безопасности. Это касается также и участия в социально значимых городских и региональных проектах. В частности, АО «ММТП» регулярно поддерживает региональный конкурс детского рисунка по охране труда, который проводит Министерство труда и социального развития Мурманской области.

«Безопасность труда – это фундамент производственной деятельности организации. Жизнь и здоровье работников предприятия – это безусловный приоритет. Нет ничего ценнее жизни и здоровья каждого сотрудника, а значит наша основная задача - это создание условий для соблюдения этого принципиального положения», - подчеркнул Алексей Дегтярев.

Напомним, транспортно-логистический класс в гимназии № 8 г. Мурманска был открыт в 2016 году по инициативе градообразующего предприятия и стал первым в России специализированный классом этого профиля. В рамках учебной программы помимо основных предметов учащимся транспортно-логистического класса преподают менеджмент, маркетинг, обществознание, логистику и профессиональные термины преподаватели из Мурманского арктического государственного университета. В свою очередь, сотрудники АО «ММТП» проводят лекции по таким дисциплинам, как логистика стивидорной компании, финансы предприятия, железнодорожное обеспечение работы порта, эксплуатация машин, механизмов и перегрузочного оборудования порта, реализация экологических программ. Старшеклассники знакомятся с производством, историей, социальными проектами АО «ММТП», проходят обучение на базе учебно-курсового комбината предприятия. Традиционно конкурс для поступления в транспортно-логистический класс составляет более двух человек на место. После завершения обучения в гимназии учащиеся специализированного класса имеют возможность поступить на профильные дисциплины в высшие учебные заведения.

Помимо этого, портовики оказывают помощь в ремонте помещений гимназии. В 2021 году, благодаря совместным усилиям правительства Мурманской области и АО «ММТП», была отремонтирована столовая учебного заведения, закуплены новые столы и стулья, появились современная сантехника с сенсорным управлением и скоростные сушильные аппараты. Ранее с помощью предприятия в учебном заведении были отремонтированы кабинеты физики и робототехники, транспортно-логистический класс, холл, модернизирована библиотека, а в прошлом году ММТП помогло отремонтировать и оформить помещение для Шахматного клуба.

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3935