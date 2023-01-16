Алексей Дегтярев: «Ключевая задача - формирование у работников предприятия модели безопасного поведения»

В АО «Мурманский морской торговый порт» прошёл образовательный семинар по вопросам охраны труда. Новый учебный курс был организован и проведён для линейных руководителей. Его тема - оценка риска при организации работ повышенной опасности, а цель - развитие компетенций и практических навыков у линейных руководителей.

«Содержание обучающей программы учитывало специфику работ, выполняемых в порту с учетом климатических особенностей производства в условиях Крайнего Севера. Особое внимание было уделено изменениям федерального законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности, которые вступили в силу с марта 2022 года», - отметил директор ООО «Центр изучения оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны труда» Василий Яременко.

В ходе семинара было отмечено, что Мурманский морской торговый порт вносит значимый вклад в развитие региона. Все достижения компании возможны, благодаря самому ценному, что есть на любом производстве, – её работникам, безопасность труда которых неизменно является важнейшим приоритетом для компании. В рамках курса был рассмотрен широкий спектр вопросов в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Речь шла об актуальных требованиях охраны труда, предъявляемых к организации работ повышенной опасности, порядке допуска к их выполнению, применении систем обеспечения безопасности работ и требованиях к использованию средств индивидуальной и коллективной защиты, порядке действий в нештатных ситуациях. Акцент был сделан на развитие знаний о методах и приёмах оценки рисков и идентификации потенциально опасных факторов.

«Ключевая задача системы управления охраной труда – это формирование у работников предприятия модели безопасного поведения. Действующая система постоянно совершенствуется, и проведение подобных семинаров является еще одним примером этой работы. Огромное значение имеет развитие у работников навыков оценки потенциальных рисков и, в целом, формирование комплекса знаний о мероприятиях, направленных на исключение любых потенциальных рисков», - подчеркнул директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250804%2Fwall-149919532_2946