Алексей Дюмин: для поддержки ветеранов СВО и их родных сделано и делается многое. Но остаются вопросы – как системные, так и локальные

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в расширенном заседании комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. Мероприятие прошло в Москве.

В работе комиссии участвовали первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко, статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Александра Цивилева и помощник Президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. Также на заседании присутствовали ветераны СВО.

Алексей Дюмин подчеркнул, что для поддержки ветеранов СВО и их родных сделано и делается многое. Но остаются вопросы – как системные, так и локальные, касающиеся отдельных категорий граждан, и их нужно оперативно решать.

«По мере возникновения проблем продолжается выработка дополнительных мер поддержки. Такая работа ведётся постоянно. У регионов есть свои практики, многие из которых заслуживают внимания и тиражирования. Но уже сегодня мы должны быть готовыми к тому, что ребят, которые будут возвращаться домой, станет больше. Наш долг – в полной мере обеспечить их вниманием и заботой. И не разово, а на постоянной основе. Так же, как это делается по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны. Все эти вопросы обсуждаются на площадке профильной комиссии Госсовета РФ с участием представителей федеральных органов власти, регионов и экспертов. Важно, что в этой работе участвуют и сами наши герои – ветераны СВО. Вам, ребята, отдельное спасибо за ваш подвиг и ваше неравнодушие!», – сказал секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

В рамках групповой работы по ключевым направлениям поддержки ветеранов Андрей Чибис сформулировал и представил перечень системных предложений, требующих решений на федеральном уровне.

«Безусловно, важна тема жилья и тема трудоустройства. Мы сейчас вырабатываем предложения, связанные с тем, как помочь участникам специальной военной операции и ветеранам боевых действий решить жилищные проблемы. Одно из предложений — специальная льготная ипотека. Она показывает свою эффективность. Например, у нас работает льготная «Арктическая ипотека» под 2%. Это дало моментальный толчок для развития жилищного строительства на Севере, которого не было со времен Советского Союза и возможность людям купить это жильё. Вот ровно аналогичный механизм мы обсуждаем с точки зрения предоставления таких возможностей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Предложения, внесенные главой региона, затрагивают наиболее важные сферы жизни участников СВО и их семей. В первую очередь, это меры прямой финансовой поддержки, в том числе снятие ограничения по сроку оформления инвалидности (сейчас – не более года) для последующего получения страховой выплаты, а также доработка критериев для предоставления единого пособия родным погибшего, чтобы исключить отказы из-за дополнительных доходов, таких как проценты по вкладам.

Помимо прямой материальной помощи, значительная часть инициатив направлена на совершенствование системы реабилитации и оздоровления. Сюда относится изменение технологии оплаты проезда к месту лечения – переход на авансовый принцип, обеспечение федерального финансирования на санаторно-курортное лечение ветеранов вместе с семьями, а также оплата проезда и путевок для сопровождающих лиц (родителей, вдов, опекунов) детей погибших участников СВО.

Для обеспечения полноценной реабилитации также предлагается решить вопрос с доступностью необходимого оборудования и инфраструктуры. В этом ключе звучит предложение о создании реестра аккредитованных поставщиков оборудования для реабилитации, что позволит Социальному фонду оперативно закупать качественные технические средства. Кроме того, инициировано создание федеральных программ софинансирования для модернизации как спортивных объектов, так и медицинских реабилитационных центров, чтобы сделать их доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья во всех муниципалитетах. Созданию комфортной среды призвана способствовать и инициатива по упрощению процедуры обустройства специализированных парковочных мест для инвалидов-участников СВО у многоквартирных домов путём отмены необходимости собраний собственников.

Отдельное внимание в пакете предложений уделяется поддержке близких родственников военнослужащих. Ярким примером служит введение дополнительного отпуска (до 35 дней) для жён-военнослужащих, мужья которых получили ранение, контузию, увечье или погибли в ходе СВО.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554254/#&gid=1&pid=4

