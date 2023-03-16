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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.23 16:30

Алексей Грачиков: для нас очень важно, чтобы молодые люди оставались жить в регионе

В рамках государственной программы Мурманской области «Комфортное жильё и городская среда» и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2023 году регионе продолжается работа по обеспечению жильём молодых семей. В 2022 и 2023 году свидетельства на выплату для улучшения жилищных условий получили 120 молодых семей.

В рамках программ молодым семьям, в которых возраст одного или обоих супругов не превышает 36 лет, предоставляются социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. Участниками программ являются жители 11 муниципалитетов Мурманской области.

«Для нас очень важно, чтобы молодые люди оставались жить в регионе и развивать его. Именно поэтому необходимо всячески поддерживать эту категорию населения, в том числе в плане обеспечения жильем. Так, в 2023 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома уже получили 79 молодых семей Мурманской области, 24 из которых – многодетные семьи», – пояснил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, всего на эти цели выделено 78,4 миллиона рублей. Из них 14,8 миллиона рублей из федерального бюджета, 38,5 миллиона рублей из областного бюджета и 25,1 миллиона рублей из муниципальных бюджетов. Также в 2022 году правительство Мурманской области приняло решение о сохранении за молодыми семьями, в которых супругам уже исполнилось или исполнится 36 лет, права на дальнейшее участие в программе. Так, в минувшем году 41 семья данной категории получила социальную выплату и улучшила жилищные условия на общую сумму 42,1 миллиона рублей, которые были выделены из областного и местных бюджетов.

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