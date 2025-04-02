Мурманская область. Арктика (16+)02.04.25 15:30
Алексей Грачиков покидает пост министра строительства Мурманской области
1 апреля Алексей Грачиков освобождён от замещаемой должности министра строительства Мурманской области по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, Алексей Грачиков пришел на службу в региональный Минстрой в 2019 году. За это время он прошёл путь от консультанта до главы министерства. Ранее несколько лет трудился в подведомственном учреждении администрации города Мурманска.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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