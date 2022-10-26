Алексей Грачиков: «Свой дом в Арктике»

Сколько сертификатов выдано по программе «Свой дом в Арктике»? У кого есть шанс стать её участником? Что для этого надо сделать? И где в Мурманской области можно построить дом? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответит первый замминистра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Сколько сертификатов выдано по программе «Свой дом в Арктике»? У кого есть шанс стать её участником? Что для этого надо сделать? И где в Мурманской области можно построить дом?

На эти и другие вопросы в прямом эфире ответит первый замминистра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Трансляция стартует 28 октября в 14.30 в группе «Мурманская область».

Прямой эфир организован совместно с Центром управления регионом.

Уже можно размещать свои вопросы в комментариях под анонсом в группе vk.com/murman_sever.