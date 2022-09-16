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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.22 14:00

Алексей Лыженков: практика выездного контроля на объектах ЖКХ и энергетики будет продолжена

Заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков в рамках контроля прохождения осенне-зимнего периода вновь посетил ряд крупных объектов теплоснабжения. На этот раз в фокусе внимания юг региона.

Так, первой точкой на карте выездной проверки стала площадка торфяных котельных в Умбе. Как сообщил генеральный директор ООО «Тепло Людям Умба» Георгий Палагнин, котельные успешно прошли предыдущий отопительный сезон, без серьезных аварий и прекращений подачи тепла потребителям. В межотопительном сезоне компанией заменено порядка 470 метров тепловых сетей, а также проведены все необходимые подготовительные работы на оборудовании котельных. Система теплоснабжения запущена для жилфонда с 5 сентября. К предстоящей зиме сформирован максимальный запас торфа – 11 тысяч тонн, что составляет порядка 80% от требуемого количества. Оставшийся объём (20 %) будет дополнен щепой местных производителей.

В Кандалакшском районе к контрольным мероприятиям присоединились депутат Мурманской областной Думы – Председатель комитета по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Павлов, заместитель главы администрации Кандалакшского района по ЖКХ Андрей Антонов, генеральный директор АО «МЭС» Алла Итомина.

Первым делом участники проследовали на биокотельную села Лувеньга. Источник теплоснабжения запущен, и с 5 сентября отапливает 13 домов, Дворец культуры, школу и другие объекты. Работает котельная бесперебойно, но для более качественной подачи ресурсов необходима модернизация. В планах заменить котлоагрегаты, машину для приготовления щепы, установить современный пульт управления.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, завершилась поездка на котельной посёлка Нивский, где эксплуатирующая организация АО «МЭС» заканчивает модернизацию оборудования, в том числе замену котлов и дымовой трубы. Несмотря на то, что работы на мазутном хозяйстве еще ведутся, отопление потребителям подано в установленные строки.

«Практика выездного контроля на объектах ЖКХ и энергетики в сложных климатических условиях осенне-зимнего периода Мурманской области будет продолжена», – подчеркнул Алексей Лыженков.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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