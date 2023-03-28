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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.23 11:30

Алексей Лыженков: развитие водохозяйственного комплекса – одно из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области

Заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков с участием министра энергетики и ЖКХ Александра Кобытева и министра строительства Ирины Вабищевич посетили станцию водоподготовки озера Большое Грязненское.   

МУП «Североморскводоканал» проводит тестирование оборудования, которое впоследствии будет установлено на станции.

Так, за две недели на одной из 22 установок отработаны необходимые настройки, достигнуты оптимальные значения показателей, которые будут применены для обеспечения жителей Росляково, Сафоново и Сафоново-1 качественной питьевой водой.

После схода снежного покрова запланированы строительно-монтажные работы, поставка основного и вспомогательного оборудования.  

«Развитие водохозяйственного комплекса – одно из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области, - подчеркнул Алексей Лыженков. – Мы делаем всё возможное, в том числе используем инструменты федеральной поддержки для тех муниципальных образований, где объекты системы жилищно-коммунального хозяйства имеют высокую степень износа».   

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, реконструкция осуществляется в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», предусматривает установку комплекса оборудования очистки воды на станции водоподготовки на ВНС-1 и будет реализована в 2023-2024 годах. Мероприятия стоимостью порядка 300 млн рублей решат вопрос качества холодного водоснабжения жителей микрорайона Росляково, поселков Сафоново и Сафоново-1.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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