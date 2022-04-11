Алексей Лыженков становится заместителем губернатора Мурманской области, а Илья Воробьев освобождён от занимаемой должности

Сегодняшнее оперативное совещание в региональном правительстве началось с кадровых перестановок: заместителем губернатора Мурманской области становится Алексей Лыженков. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.

«В связи с тем, что Юрий Сердечкин возглавил администрацию города-героя Мурманска, моим заместителем, который будет курировать сферу энергетики и ЖКХ, становится Алексей Германович Лыженков, совмещая с должностью министра», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона отметил, что Алексей Лыженков прекрасно известен в Мурманской области, имеет колоссальный опыт и глубоко погружен во все вопросы блока.

«Я поздравляю Вас с назначением. На Вас теперь вся полнота ответственности за подготовку, прохождение, модернизацию объектов тепло- и водоснабжения. Успехов в новой должности. И прошу всех коллег эффективно взаимодействовать, помогать друг другу», – подчеркнул губернатор.

Сегодня же руководитель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Илья Воробьев освобождён от занимаемой должности. Служебный контракт расторгнут по инициативе государственного гражданского служащего.