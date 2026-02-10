Алексей Пеньшин возглавит Печенгский округ

Алексей Пеньшин назначен временно исполняющим полномочия главы Печенгского округа. О решении объявлено на рабочей встрече, которую провёл губернатор Андрей Чибис.

«Печенгский округ – важный приграничный муниципалитет, где расположены наши военные гарнизоны. Здесь есть набор вопросов, которые требуют оперативных решений и системной работы. В муниципалитете активно идет реновация ЗАТО, помимо ремонта действующего жилищного фонда и объектов, запланировано строительство новых. Мы видим вашу успешную работу на посту руководителя ЗАТО город Заозерск – команда муниципалитета справляется с имеющимися задачами, несмотря на сложности и ограничения. Рассчитываю, что этот профессионализм, знания и накопленный опыт помогут вам в управлении большим и сложным муниципалитетом», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что предыдущее руководство Печенгского округа допустило ряд серьёзных ошибок, которые важно учесть и не повторять.

«Нужно активно развивать округ: и военный, и промышленный потенциал. Очень чётко взаимодействовать с жителями, чтобы люди понимали, что делается, что происходит. Не закрываться от проблем, которые есть и возникают. Я надеюсь, что у вас всё получится, и вы проявите себя надлежащим образом. Областное правительство, безусловно, будет активно поддерживать вас в качестве временно исполняющего полномочия главы Печенгского округа. И далее, если депутаты поддержат назначение», – сказал Андрей Чибис.

Алексей Пеньшин поблагодарил губернатора за оказанное доверие.

«Я понимаю масштаб возложенной ответственности, и приложу абсолютно все усилия, чтобы выйти на принципиально новый уровень. Все задачи, которые стоят перед органами местного самоуправления, будут выполнены. И самое главное, обеспечение жителей теплом и обратной связью. Все приоритетные задачи в рамках плана «На Севере – жить!» будем реализовывать», – отметил Алексей Пеньшин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562085/#&gid=1&pid=1