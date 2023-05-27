Алексей Побединцев – студентам МГТУ: «В ММТП есть, где проявить себя и реализовать свои возможности!»

Заместитель директора - директор по развитию (капитальному строительству) АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Побединцев провёл встречу со студентами Мурманского государственного технического университета. Речь на ней шла о деятельности старейшего предприятия Мурманска и возможностях профессиональной карьеры, которые открываются перед молодыми специалистами.

«Наше предприятие очень заинтересовано в молодых специалистах, в том числе, в студентах и выпускниках Мурманского государственного технического университета. Перечень востребованных специальностей самый широкий: механики, энергетики, строители, логисты и другие», - отметил Алексей Побединцев.

АО «Мурманский морской торговый порт» имеет большой опыт работы со студентами и молодыми специалистами. Например, в прошлом году свыше 30 учащихся высших учебных заведений страны проходили практику на предприятии, в том числе, в дирекции по капитальному строительству АО «ММТП». Они работали с базами данных, проектной документацией, участвовали в подготовке ведомостей объёмов работ, их приёмке, помогали вести служебную документацию и переписку. Как отметил руководитель направления, «в дирекции остались довольны уровнем подготовки и качеством выполненной работы». При этом некоторые из ребят уже работают в порту на постоянной основе.

«Мурманский морской торговый порт – уникальное предприятие, с большой историей, традициями и серьезными планами развития на многие годы вперед. На предприятии востребованы молодые специалисты. Здесь есть, где проявить себя и реализовать свои возможности!», - подчеркнул Алексей Побединцев.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251793%2Fwall-149919532_3211