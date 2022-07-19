Алексей Побединцев: «В ММТП востребованы специалисты самого широкого профиля, в том числе, в строительстве»

В то время, пока в высших учебных заведениях страны активно идёт приёмная кампания, а выпускники школ, гимназий, колледжей определяются с выбором своей будущей профессиональной судьбы, напомним, что АО «Мурманский морской торговый порт» - уникальное предприятие ещё и с точки зрения широкого спектра специальностей, которые востребованы в его деятельности.

На предприятии трудятся специалисты в организации транспортно-логистических операций на морском, железнодорожном, автомобильном транспорте, энергетике, строительстве и многих других сферах. Об этом, в частности, говорил заместитель исполнительного директора по капитальному строительству – директор по развитию АО «ММТП» Алексей Побединцев на встрече со студентами Мурманского государственного технического университета, которая состоялась в конце минувшего учебного года.

«Порт – это живой организм, все элементы которого взаимосвязаны и зависят друг от друга. Именно поэтому так важно видеть общую перспективу и цель, которая стоит перед тобой. Для того, чтобы через какое-то время достичь её, необходимо ясно понимать, куда идёшь, и работать для этого каждый день», - отметил Алексей Побединцев.

Особое внимание Алексей Побединцев уделил специфике проведения строительных работ и реализации инвестиционных проектов. Он отметил, что она связана с обеспечением выполнения работ на стыке суши и моря, что требует применения максимальных стандартов, особенно в Арктической зоне.

«Мы ориентируемся на использование самых современных технологий, поскольку объекты должны эксплуатироваться на протяжении десятилетий в сложных природных и климатических условиях. Но даже при самой совершенной технике невозможно добиться успеха без высококлассных специалистов, которые работают на всех этапах выполнения работ», - подчеркнул директор по развитию.

Алексей Побединцев также пригласил студентов на практику, а после – на работу на предприятие. Он ответил на вопросы студентов, а лучшим вручил подарки от АО «ММТП».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249322%2Fwall-149919532_2641