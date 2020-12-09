Алексей Рыкованов - волонтёрам ММТП: «Ваши усилия делают наш мир лучше!»

Генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов встретился с активистами волонтёрского движения предприятия. Встреча прошла в рамках празднования Всемирного дня волонтёра с учётом соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

«Волонтёры Мурманского морского торгового порта зарекомендовали себя как ответственные, инициативные и неравнодушные люди. В этом году, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, они взяли на себя огромный груз ответственности и с честью справляются с ним. Ваши усилия делают наш мир лучше. Спасибо за самоотверженный труд!» - сказал Алексей Рыкованов, обращаясь к волонтёрам ММТП.

Напомним, волонтёрское движение в АО «Мурманский морской торговый порт» возникло в 2018 году. За это время волонтёры приняли участие в различных благотворительных, экологических, патриотических акциях. Они проводили игровые программы в больницах, детских домах, коррекционных школах. В рамках субботников помогали благоустраивать и озеленять городские территории. Во время пандемии волонтёры ММТП оказывают поддержку пожилым северянам в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, развозят врачей к пациентам и проводят термометрию в медицинских учреждениях.

В ноябре 2020 года волонтеры АО «Мурманский морской торговый порт» получили награду на Всероссийском конкурсе «Чемпионы добрых дел – 2020», в котором оценивались добровольческие проекты, которые реализуются в российских компаниях. В завершение встречи генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов вручил волонтёрам предприятия почётные грамоты и благодарности.