Алексей Рыкованов: «ММТП всегда был в числе флагманов развития Мурманской области»

Генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов принял участие в первом заседании возрожденного по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Совета по морской деятельности при правительстве Мурманской области.

Символично, что заседание было приурочено к 83-й годовщине со дня образования Мурманской области и посвящено обсуждению перспектив развития портовых проектов Мурманской области и проектов развития морского туризма, комплекса мероприятий по поддержке и развитию рыбохозяйственного комплекса, подготовке специалистов в сфере морской деятельности, реализацию проектов и программ, направленных на сохранение морских традиций, развитие патриотического воспитания молодежи, ее подготовке к работе и службе в российском флоте.

Как отметил Алексей Рыкованов, строительство Мурманского морского торгового порта в 1915 году было важнейшим фактором, который дал импульс рождению Мурманска и развитию региона. Благодаря портовой инфраструктуре, Российское государство получило беспрепятственный выход в открытый океан, обеспечило защиту и продвижение государственных интересов на Севере Европы, а миллионы жителей нашей страны связали свои судьбы с Кольской землей и смогли построить здесь счастливую жизнь.

«От лица работников АО «Мурманский морской торговый порт», наших коллег и партнеров из «Национальной транспортной компании», СУЭК, «ЕвроХим» поздравляю всех жителей Мурманской области с днём рождения региона. Желаю поступательного развития и успехов в реализации намеченных планов. Не сомневаюсь, что, как и все предыдущие годы, Мурманский морской торговый порт будет одним из флагманов этого движения вперед», - сказал Алексей Рыкованов.

Напомним, до 1938 года наш регион являлся Мурманским округом Ленинградской области, а 83 года был преобразован в самостоятельную территориальную единицу. Одновременно с этим к новой Мурманской области присоединили Кандалакшский район, входивший до этого в Карельскую автономную республику.