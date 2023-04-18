Алексей Рыкованов: «Мы традиционно выступаем партнёрами Полярной Олимпиады»

В Мурманской области завершился 88-ой Праздник Севера и 63-ий Праздник Севера учащихся. Торжественная церемония прошла накануне в Ледовом дворце Мурманска. В своем приветственном слове губернатор Мурманской области Андрей Чибис оценил высокий уровень прошедших соревнований, поблагодарив участников, болельщиков и организаторов за яркое событие.

«Праздник спорта, праздник здоровья, праздник настоящей дружбы – все это о настоящей Полярной Олимпиаде, которая каждый год объединяет тысячи северян и гостей региона. В этом году праздник получился необычайно ярким и насыщенным. В одном лишь Мурманском лыжном марафоне приняли участие более 1800 спортсменов из 300 городов и 60 регионов нашей страны. Убеждён, что так будет и впредь!», – подчеркнул Андрей Чибис.

АО «Национальная транспортная компания» и АО «Мурманский морской торговый порт» выступают партнёрами Полярной Олимпиады. Ежегодно АО «НТК» и АО «ММТП» оказывают помощь в проведении главного спортивного праздника региона. Выделяемые средства идут на проведение Мурманского лыжного марафона, в котором, в том числе, успешно выступают работники компании. Также при поддержке предприятия проходят соревнования по парусному спорту на базе яхт-клуба АО «ММТП». В этом году здесь проходило торжественное открытие II-ого этапа Кубка России по парусному спорту в дисциплинах сноукайтинг марафон-лыжи и сноукайтинг марафон-доска. В соревнованиях приняли спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ленинградской, Мурманской областей и др.

«Мы традиционно выступаем партнёрами Полярной Олимпиады – знакового события в жизни Мурманска и Мурманской области. Это настоящий праздник для спортсменов и всех любителей спорта. В нём ярко проявляются поддержка спорта и физической культуры, приверженность к здоровому образу жизни, сохранение и развитие традиций нашего края», - отметил исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251562%2Fwall-149919532_3126