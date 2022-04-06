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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.22 12:30

Алексей Рыкованов: «Опыт работы ММТП в арктических условиях – это уникальный ресурс»

Вышел в свет специальный выпуск всероссийской транспортной еженедельной информационно-аналитической газеты «Транспорт России», посвященный Мурманской области. В интервью изданию исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов рассказывает о деятельности Мурманского морского торгового порта.

«Опыт работы Мурманского морского торгового порта в арктических условиях – это уникальный ресурс, причем не только нашего предприятия. Он формировался на протяжении более чем века, а с приходом в 2012 году в Мурманск Сибирской угольной энергетической компании и чуть позже - Национальной транспортной компании, получил качественно новый импульс для развития. За минувшие с этого момента десять лет в ММТП были реализованы проекты, аналогов которым в Арктической зоне нашей страны не было», - отметил Алексей Рыкованов.

Также в номере газеты вышло интервью с главой региона Андреем Чибисом, который, в частности, отметил, что Мурманская область – уникальный регион с выгодным географическим и геополитическим положением, широкими экспортными и природными возможностями, а также транспортными коммуникациям, позволяющими максимально эффективно реализовать потенциал территории.

«Инвестиционный портфель региона будет формироваться проектами в сферах добычи, обрабатывающего производства, транспортной инфраструктуры, ледокольного и рыболовного флота, электроэнергетики, судоремонта и рыбопереработки, туризма, а также объектами социальной инфраструктуры», - сказал Андрей Чибис.

Газета «Транспорт России» является официальным печатным органом Министерства транспорта Российской Федерации. Основное направление - публикация актуальных материалов об опыте работы и проблемах транспортно-дорожного комплекса отдельных регионов и страны в целом.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248580%2Falbum-149919532_00%2Frev

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