Алексей Рыкованов вручил награды победителями конкурса «Земский доктор»

Исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов вручил дипломы и ценные подарки медицинским работникам Мурманска, ставшим победителями конкурса «Земский доктор».

По итогам открытого голосования первое место в нем занял врач Ренат Ибрагимов (семейная клиника «Энергия жизни»), второе – медицинская сестра Людмила Груздева (клиника семейной медицины «ФламингоМед»), а замкнул тройку победителей врач-невролог Роман Муренец (семейная клиника «Энергия жизни»).

«Сфера здоровья – одна из важнейших в жизни каждого человека, и тем выше значение труда медицинских работников. Конкурс «Земский доктор», проводимый Сибирской угольной энергетической компанией, это ещё одна возможность сказать вам спасибо!», - отметил Алексей Рыкованов на торжественной церемонии.

Напомним, межрегиональный конкурс «Земский доктор» проводится Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития» с 2020 года. Его задача: поддержка представителей одной из важнейших профессий – медицинских работников, которые трудятся на территориях присутствия СУЭК. Конкурс «Земский доктор» - это один из проектов в рамках программы поддержки медицины в регионах, где работают предприятия Сибирской угольной энергетической компании.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248592%2Fwall-149919532_2473