Лекция, посвящённая жизни и творчеству Алексея Кондратьевича Саврасова из цикла «Знакомьтесь: художник!» состоится 31 мая в 16.00 в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея».

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, Алексей Кондратьевич Саврасов (1830-1897) – русский художник-реалист, один из учредителей Товарищества передвижников, первооткрыватель жанра лирического пейзажа в русской живописи.

Творчество Саврасова, невыразимо светлое и местами печальное, отражает безграничную любовь к родной земле, трогательное и даже личное, интимное восприятие природы. Его картины, наполненные светом и удивительной прозрачностью, передают неосязаемое движение воздуха. А виртуозная работа с цветом и светом открывает миру стиль великолепного мастера-реалиста.

Алексей Саврасов – художник непростой судьбы. Он вышел из низов, искупался в лучах славы и опустился на самое дно. Его возносили до небес и безжалостно критиковали. Он продолжал воспитывать учеников, которые впоследствии стали известными художниками, и писал свои бессмертные произведения.

Информация по телефонам: 99-43-57, 99-43-58. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457270640%2Fbb9b31586fd406421a