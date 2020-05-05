Алексей Веллер перечислил свою месячную заработную плату врачам
Сегодня депутат Государственной Думы от Мурманской области, член фракции «Единая Россия» Алексей Веллер перечислил свою месячную депутатскую заработную плату врачам Мурманского областного клинического многопрофильного центра (ГОБУЗ МОКМЦ).
На встрече с главным врачом медицинского учреждения Евгением Тарбаевым Алексей Веллер отметил, что сейчас мурманские медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом. От их профессионализма, ответственности и мужества зависят жизни мурманчан.
- В это непростое время для наших медицинских работников любая помощь важна, – сказал депутат и обратился к своим коллегам из Мурманской областной Думы с предложением также перечислить свою месячную заработную плату на поддержку работникам здравоохранения Мурманской области.
Напомним, ранее лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе онлайн-заседания президиума генсовета «Единой России» призвал однопартийцев, у которых есть соответствующие возможности, направить месячную заработную плату на помощь медицинским работникам и на поддержку для тех, у кого сейчас есть проблемы.