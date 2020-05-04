Алексей Веллер сдал тест на коронавирус после возвращения из Москвы

По накалу страстей, которые можно отметить в последнее время на ряде информационных региональных площадок, можно предположить, что заболевание COVID-19 даёт побочные явления, например, повышенную подозрительность. Тому подтверждением является маниакальное внимание некоторых журналистов к теме поездок и якобы опасных контактов некоторых политических персон нашего региона и наоборот.

На эти выпады «нарушителям» карантина приходится реагировать.

Алексею Веллеру, депутату Государственной Думы от Мурманской области, на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» пришлось разместить подробный отчёт о своих действиях, в ответ на необоснованные обвинения: «Уважаемые друзья! …Информирую всех, что прибыл в субботу (2 мая. – Авт.) в Мурманскую область, в соответствии с графиком работы Государственной Думы для работы в регионе и для решения необходимых и актуальных на сегодняшний день вопросов. Понимая, что в сегодняшней ситуации существует опасность распространения коронавируса, и любой человек может являться носителем, даже не зная об этом, сразу из аэропорта я направился в региональный Роспотребнадзор и сдал тест на коронавирус! Результат субботнего теста - отрицательный, поэтому, начиная с сегодняшнего дня, со спокойной душой, работаю по плану! Хочу напомнить, что в соответствии с Указом Президента, органы Государственной власти (в том числе Государственная Дума) непрерывно продолжают работать всё это время. В процессе работы необходимо соблюдать осторожность и не подвергать опасности здоровье окружающих людей! Что и было мною обеспечено путём сдачи теста немедленно после прибытия в Мурманск».