В Мурманске стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка»С 5 мая в Мурманской области заработают салоны красоты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.05.20 08:00

Алексей Веллер сдал тест на коронавирус после возвращения из Москвы

По накалу страстей, которые можно отметить в последнее время на ряде информационных региональных площадок, можно предположить, что заболевание COVID-19 даёт побочные явления, например, повышенную подозрительность. Тому подтверждением является маниакальное внимание некоторых журналистов к теме поездок и якобы опасных контактов некоторых политических персон нашего региона и наоборот.

На эти выпады «нарушителям» карантина приходится реагировать.

Алексею Веллеру, депутату Государственной Думы от Мурманской области, на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» пришлось разместить подробный отчёт о своих действиях, в ответ на необоснованные обвинения: «Уважаемые друзья! …Информирую всех, что прибыл в субботу (2 мая. – Авт.) в Мурманскую область, в соответствии с графиком работы Государственной Думы для работы в регионе и для решения необходимых и актуальных на сегодняшний день вопросов. Понимая, что в сегодняшней ситуации существует опасность распространения коронавируса, и любой человек может являться носителем, даже не зная об этом, сразу из аэропорта я направился в региональный Роспотребнадзор и сдал тест на коронавирус! Результат субботнего теста - отрицательный, поэтому, начиная с сегодняшнего дня, со спокойной душой, работаю по плану! Хочу напомнить, что в соответствии с Указом Президента, органы Государственной власти (в том числе Государственная Дума) непрерывно продолжают работать всё это время. В процессе работы необходимо соблюдать осторожность и не подвергать опасности здоровье окружающих людей! Что и было мною обеспечено путём сдачи теста немедленно после прибытия в Мурманск».

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Виктор Федоров, полковник в отставке
04.05.20 07:39
1. Спасибо начальнику УФСБ по СФ за работу органа в архиве. Вот еще бы «архивисты» стали внимательней и не тиражировали бы пропагандистские штампы советского периода. 2. Что такое эскортирование воен
Комментарий к новости:Новая экспозиция, посвященная воинам-контрразведчикам, открыта в музее Морской авиации Северного флота
Фактура
02.05.20 00:40
Шо, опять? у нас там квартира с 2013 года и уже было охранное свидетельство на руках, что в г. Мончегорске по пр-ку Металлургов,11 дом является объектом культурного наследия. А теперь его опять культу
Комментарий к новости:В Мурманской области стало больше объектов культурного наследия
Александр
25.04.20 21:03
Надо было с***ь до т*а этот рассадник заразы-стройку Новатэк после первых случаев заболевания и засыпать всю стройку негашеной известью!!! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: +192 – большой прирост в Белокаменке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире06:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)06:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)07:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается рост цен на морковь на 13,2%-PRO Валюту (16+)Рубль значительно просел на фоне падающей нефти-PRO Энергетику (18+)«Россети Северо-Запад» взяли на особый контроль 300 электросетевых объектов в зоне риска половодья-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 мая-PRO Нефть и газ (18+)На континентальном шельфе России в 2020 году за счёт бюджета планируется проведение геологоразведки на нефть и газ в Баренцевом и Охотском морях-PRO Законы (18+)Президент отменил плановые проверки в рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 253 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика