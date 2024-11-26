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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.24 11:00

Алёна Кузнецова: «Графики уборки территорий муниципальных образований составляются с учётом погодных условий»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вопрос качества уборки муниципальных образований остаётся в повестке оперативных совещаний в правительстве региона. Подробно о проводимой работе вчера доложила и.о. министра энергетики и ЖКХ Алёна Кузнецова.

Как отметила руководитель ведомства, графики уборки составляются в соответствии с погодными условиями.

По данным Системы мониторинга уборки территорий (СМУТ) из 1395 заданий на уборку на 100 % выполнено 1309 заданий – это 94%. Управляющими организациями в СМУТ создано 371 задание, из них выполнено 304.

За прошедшую неделю, в период с обильными снегопадами, объём вывезенного снега с улично-дорожной сети составил порядка 7 тысяч кубометров, с дворовых территорий – 45 кубометров, очищено 1120 кровель, 844 муниципальных лестницы, 2007 подъездов к контейнерным площадкам, 739 остановок общественного транспорта, использовано 1,3 тысячи кубических метров противогололедных материалов, в том числе и пескосоляной смеси.

Комбинированные противогололедные материалы – эффективное средство борьбы с скользкостью, отличаются простотой использования и приготовления, не нуждаются в особых условиях хранения, имеют неограниченный срок годности, позволяют изменять пропорции компонентов в зависимости от температуры воздуха.

Связанные с погодными условиями единичные срывы графика вывоза ТКО оперативно отрабатывались министерством и администрациями муниципальных образований во взаимодействии с региональным оператором и мусоровывозящими компаниями.

«Прошу обратить внимание администраций муниципальных образований на усиление контроля за содержанием вверенных территорий, а Министерство государственного жилищного и строительного надзора прошу усилить контроль за управляющими организациями в части надлежащего содержания придомовых территорий и контейнерных площадок», – обратилась к коллегам Алена Кузнецова.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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