Алёна Кузнецова вновь назначена начальником Государственной жилищной инспекции Мурманской области

Алёна Кузнецова снова возглавила Государственную жилищную инспекцию Мурманской области. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Широко посмотрев на все задачи, Алёна Александровна возвращается в Госжилинспекцию, чтобы ведомство активно контролировало происходящее в сфере управления жильём и защищало наших собственников и нанимателей в вопросах по кровлям, подъездам, дворам и так далее», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор пожелал главе ГЖИ удачи на хорошо знакомом месте работы и поручил в течение недели подготовить набор предложений по поддержке активных собственников в управлении своими домами.

Алёна Кузнецова руководила Госжилинспекцией Мурманской области в течение нескольких лет. В последнее время занимала должность первого заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.