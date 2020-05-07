Алевтина Андреева - губернатор предложил кандидатуру на должность детского омбудсмена в Мурманской области

Повысить качество работы по защите прав детей в Мурманской области, с максимальным вниманием относиться к каждой неблагополучной семье, настроить систему таким образом, чтобы она надежно защищала всех несовершеннолетних, - такая задача встанет перед новым детским омбудсменом региона. На эту должность по инициативе губернатора Андрея Чибиса будет выдвинута Алевтина Андреева, которая работает с детьми на протяжении 17 лет и последние десять – руководит социальным приютом для детей и подростков «Берегиня» в Кольском районе.

«Считаю, что уполномоченный по защите прав детей должен пропускать через себя каждый сигнал. Прикладывать все усилия и не относиться формально, а реально предотвращать страшные случаи с детьми, чтобы с ними не происходило такого, как в Мончегорске и ранее в Кандалакше», – сказал губернатор.

Сегодня глава региона провел совещание в режиме видеоконференции, где был подробно рассмотрен случай жестокого обращения с ребёнком в Мончегорске. Этим сейчас занимаются правоохранительные органы. Как отметил по итогам онлайн-встречи губернатор, ситуация находится под пристальным контролем. Задача - не просто наказать виновных, дать оценку действий муниципальных служащих, которые, возможно, допустили случившееся, но и сделать так, чтобы система защиты детей в Мурманской области стала более эффективной, сообщает региональное Министерство информационной политики.