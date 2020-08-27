Алевтина Андреева, детский правозащитник Мурманской области, открыла свою страницу в соцсети «ВКонтакте»

Алевтина Андреева создала страницу в социальной сети «ВКонтакте», которая будет полезна для детей, их родителей и законных представителей.

«Очень надеюсь, что моя страница станет безопасным местом для каждого ребёнка и родителя», - написала в своей первой публикации уполномоченный по права ребёнка в Мурманской области.

Северяне сразу же отреагировали на это событие, загружая первые жалобы об опасном состоянии придомовых территорий, где гуляют дети. Появились и первые друзья у Алевтины Андреевой.

Пока личный приём детский омбудсмен не проводит из-за пандемии, но обращения можно отправлять на электронную почту: rebenok@gov-murman.ru, а также звонить по телефону 8 (8152) 48-65-96.