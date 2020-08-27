Мурманская область. Арктика (16+)27.08.20 11:15
Алевтина Андреева, детский правозащитник Мурманской области, открыла свою страницу в соцсети «ВКонтакте»
Алевтина Андреева создала страницу в социальной сети «ВКонтакте», которая будет полезна для детей, их родителей и законных представителей.
«Очень надеюсь, что моя страница станет безопасным местом для каждого ребёнка и родителя», - написала в своей первой публикации уполномоченный по права ребёнка в Мурманской области.
Северяне сразу же отреагировали на это событие, загружая первые жалобы об опасном состоянии придомовых территорий, где гуляют дети. Появились и первые друзья у Алевтины Андреевой.
Пока личный приём детский омбудсмен не проводит из-за пандемии, но обращения можно отправлять на электронную почту: rebenok@gov-murman.ru, а также звонить по телефону 8 (8152) 48-65-96.
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Последние комментарии
Артём
26.08.20 23:12
Я тоже прохожу службу в ОРО и КПО- это одна из «спокойных служб». Социалка и режим работы - основные достоинства этого подразделения
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MORI
26.08.20 08:18
Незаменимый человек для Арктики! Он подписал договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом оке
Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
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