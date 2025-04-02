Алевтина Андреева: государственно-частное партнёрство позволяет оказывать конкретную помощь нуждающейся семье в короткий срок

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, уполномоченный по правам ребёнка Алевтина Андреева представила итоги работы за 2024 год на заседании правительства Мурманской области под председательством главы региона Андрея Чибиса.

Одним из главных направлений деятельности детского правозащитника является работа с обращениями граждан и организаций для выявления имеющихся проблем. В 2024 году поступило 307 обращений от северян и жителей других регионов.

«Чаще ко мне обращаются родители детей, в том числе многодетные, а также опекуны/попечители ребёнка, родители, ограниченные в родительских правах или лишенные их, граждане, находящиеся в следственном изоляторе или месте отбывания наказания, посторонние граждане в защиту детей, а также сами несовершеннолетние. 12 обращений поступило от участников СВО или членов их семей, – перечислила Алевтина Андреева. – Крайне актуальным остаётся вопрос оказания квалифицированной юридической помощи и судебной защиты. В 21 обращении граждане просили меня по своей инициативе принять участие в судебном процессе по гражданским делам, что законодательством не предусмотрено. В ряде случаев я помогла составить исковые заявления, ходатайства и жалобы».

В Мурманской области ведётся работа по переориентированию деятельности учреждений поддержки семьи от помощи в кризисной ситуации к её профилактике, к семьесбережению. Приоритетом межведомственной работы в Мурманской области остается сохранение кровной семьи для каждого ребенка, обеспечение его права жить и воспитываться в семье, восстановление и поддержка родственных связей, а также оказание своевременной помощи семьям, находящимся в кризисной ситуации.

Детский правозащитник в Мурманской области использует технологию «работа со случаем», которая направлена на оказание комплексной помощи детям и семьям в сложных, нестандартных кризисных ситуациях, с привлечением социально-ориентированного бизнеса и благотворителей, в том числе физических лиц.

«Например, нам удалось провести ремонтные работы в санузле по месту жительства семьи, в которой воспитывается инвалид детства, заменить окна по месту жительства семьи участника СВО. Во взаимодействии с федеральным Уполномоченным по правам ребёнка, сотрудниками его Аппарата и Благотворительным фондом «Страна для детей», оказана адресная помощь детям, например, оплачены перелеты в иные регионы для многодетных семей и их близких родственников в целях возврата детей из государственного учреждения в родственные семьи», – рассказала Алевтина Андреева.

Мурманская область расширяет сотрудничество с московским благотворительным фондом Жени Шохиной «Живём», что позволяет поддержать кровные семьи с детьми, улучшить их жилищные условия по месту жительства посредством проведения ремонтных работ.

«Министерство труда и социального развития Мурманской области и благотворительный фонд заключили соглашение. Хочу поблагодарить сотрудников министерства за проделанную работу по укреплению партнёрских отношений с фондом», – отметила Алевтина Андреева.

В 2024 году при участии уполномоченного удалось сохранить большую многодетную семью, где воспитывается 12 детей, минимизировать срок пребывания детей в государственных учреждениях и избежать лишения матери родительских прав. Фондом проведены работы в пяти жилых помещениях, где проживают семьи с детьми.

Выстроенное государственно-частное партнёрство позволяет точечно оказать конкретную помощь нуждающейся семье в короткий срок, от приобретения очков до проведения ремонтных работ. Организуя всестороннее сопровождение семьи, находящейся в кризисе, кроме прочего оказывается бесплатная юридическая помощь, психологическая поддержка, а также содействие в получении различных социальных услуг.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/