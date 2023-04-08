«Альфа-банк» заявил, что отменяет комиссию за переводы и платежи в любые банки

«Альфа-банк» первым в России отменил комиссии за переводы и платежи в любые банки. Больше никаких комиссий — всё для всех бесплатно», — сообщается на телеграм-канале кредитной организации со ссылкой на раздел сайта «всегда бесплатные платежи и переводы с дебетовой «Альфа-картой».

При этом по факту надо выполнить ряд условий, в частности, открыть карту или подключить услугу к уже имеющейся и через два месяца тратить от 10 тысяч в месяц, либо оплачивать 149 рублей за обслуживание, следует из материалов банка.

Напомним, в декабре прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает освободить от комиссий переводы физлиц между своими счетами в разных банках на сумму до 1,4 миллиона рублей, за этот лимит выступал Банк России. В феврале этого года сообщалось, что некоторые участники рынка выступают за более низкие лимиты вплоть до 100 тысяч рублей.