Алкоголь и ревность до суда довели

Прокуратурой Печенгского района направлено в суд уголовное дело в отношении жителя п.г.т. Никель, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище, покушении на убийство на почве ревности

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, прокурором Печенгского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя пгт. Никель в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 (незаконное проникновение в жилище, покушение на убийство).

В июле 2025 года, 50-летний житель п.г.т. Никель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ревности, незаконно проник в квартиру к своей знакомой, против воли проживающих в квартире лиц, не имея на то законных прав, где обнаружив спящими свою знакомую с другим мужчиной, с целью причинения смерти последнему, отыскав в помещении квартиры слесарный молоток, нанёс не менее четырёх ударов молотком в область головы и руки потерпевшего, причинив последнему телесные повреждения, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью человека.

Свой преступный умысел обвиняемый не довёл до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку его действия были пресечены, а потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.