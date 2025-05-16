Алла Истомина оценила техническое оснащение Центра управления сетями ПАО «Россети Северо-Запад»

Заместитель губернатора – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алла Истомина посетила Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад». Встречу провёл генеральный директор филиала Сабир Агамалиев. Во время визита участники обсудили актуальные проекты, направленные на развитие электросетевой инфраструктуры и подключение новых потребителей электроэнергии, в том числе объекты, которые включены в план развития региона «На Севере – жить!».

Затем Алла Истомина лично ознакомилась с работой Центра управления сетями (ЦУС).

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, ЦУС круглосуточно следит за работой 132 подстанций и 235 линий электропередачи. В центре установлен интерактивный экран, на котором в реальном времени отображаются все энергообъекты и их состояние. Экран подключён к системе телесигнализации, поэтому мгновенно показывает любые изменения в энергосистеме. Чтобы диспетчерам было удобно ориентироваться, используется цветовая индикация. Если происходит аварийное отключение, на рабочем месте диспетчера сразу срабатывает звуковое оповещение. Заместитель губернатора высоко оценила уровень технической оснащённости центра и его значение в обеспечении надёжности электроснабжения региона.

Участники встречи проследовали в центральный узел средств управления, который предназначен для размещения каналообразующего оборудования, сетевого оборудования, автоматической телефонной станции. Узел обеспечивает надёжность диспетчерской телефонной связи и передачи технологической информации с объектов электроэнергетики в том числе в ЦУС и диспетчерский центр Филиал АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ.

Подводя итоги визита, заместитель губернатора выразила уверенность в успешном взаимодействии правительства Мурманской области и ПАО «Россети Северо-Запад» для достижения поставленных целей по обеспечению качественного и надёжного энергоснабжения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/