Алла Истомина: Волонтёрское движение сплотило общество в период пандемии

Ключевой посыл XX Съезда партии: волонтеры – это движущая сила общества

«Прошедший съезд партии много внимания уделил волонтёрскому движению. О добровольцах говорил Президент нашей страны, руководство партии. «Единая Россия» сейчас делает очень много для того, чтобы институт волонтёрства развивался в нашей стране. Председатель партии Дмитрий Медведев заявил: «Единая Россия» не только продолжит работу всех волонтерских структур, но и переформатирует её в соответствии с сегодняшней ситуацией», - прокомментировала итоги партийного форума депутат Мурманской областной Думы, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт» Алла Истомина («Единая Россия»).

По мнению парламентария, партии удалось привлечь тысячи добровольцев, которые помогали и продолжают помогать жителям, медицинским работникам, старшему поколению и всем, кто нуждается в поддержке.

«Среди сотрудников компании «Мурманэнергосбыт» немало добровольцев, которые в свободное время оказывают помощь там, где это необходимо. Для меня было важно лично поддержать Молодёжный совет собственным примером и участием в акциях «Спасибо врачам», «Коробка храбрости», «Волонтёры-доноры». Радует количество волонтёров, которые выразили готовность оказать реальную помощь людям», - рассказала она.

«С приходом пандемии «Единая Россия» не оставалась в стороне и во всех регионах были организованы волонтёрские центры, которые продолжают свою работу. Пандемия действительно сплотила гражданское общество. Это может говорить лишь об одном — чем сложнее ситуация, тем сильнее мы становимся», - заключила она.

Как сообщает сайт регионального отделения партии «Единая Россия», в Мурманской области действует Единый волонтёрский штаб, который оказывает помощь медикам и людям, нуждающимся в поддержке. Он объединил добровольцев регионального отделения партии, «Молодой Гвардии Единой России», ОНФ, Единого волонтёрского центра Мурманской области, «Волонтёров-медиков», активистов движения «Мы - вместе», представителей других волонтёрских движений компаний и общественных организаций.

Приоритеты в работе волонтёров остались прежними, что и в четыре предыдущие волны коронавирусной инфекции: автоволонтёрство, доставка передач в стационарах, работа в колл-центрах, адресная помощь старшему поколению, маршрутизация пациентов в мобильных прививочных пунктах.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/alla-istomina-volonterskoe-dvizhenie-splotilo-obshestvo-v-period-pandemii