«Аллергодесант» работал в Видяево: в амбулатории гарнизона приём провели 18 специалистов

Среди них детский хирург, гастроэнтеролог, детский офтальмолог, аллерголог-пульмонолог, кардиолог.

Депутат Государственной Думы, инициатор волонтерского движения врачей Татьяна Кусайко отметила: «Аллергодесант» – очень востребованный проект. В Видяево врачи-волонтёры приехали уже во второй раз, первый приём здесь был проведён в 2022 году. За это время состав десанта расширился, появились новые направления и самое главное, что количество специалистов, желающих принять в нем участие, только растёт. Его особенность в том, что жители отдалённых населенных пунктов региона могут получить консультативную помощь, которая необходима или для коррекции лечения, или для уточнения диагноза. И где бы мы ни были, нас ждут и второй, и третий раз.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Мурманской области, алллерголога-иммунолога Екатерины Сулимы, в ближайшее время десант планирует посетить Умбу, Мончегорск, Апатиты:

— Уникальность этого выезда в том, что присутствует врач-эпидемиолог. Не секрет, что есть проблемы со вспышкой коклюша и кори. И причины, зачастую, связаны с отказами от вакцинации. Поэтому в этот раз проводим и лекцию для родителей, чтобы они понимали, для чего нужны профилактические прививки. Также часто проводим мини-лекции и мастер-классы по основным методам и схемам лечения, рассказываем специалистам на местах о нововведениях.

На важности проекта также заострил внимание глава регионального парламента Сергей Дубовой, подчеркнув, что в таких посёлках, как Видяево, есть только основные врачи – терапевты и педиатры:

— Из гарнизонов и удалённых населённых пунктов не так просто попасть к узким специалистам, которые, как правило, принимают в областных медицинских учреждениях. Благодаря проекту жители могут сразу получить консультацию или направление в стационар. Слова благодарности врачам, которые своё свободное время посвящают помощи северянам.

В этот же день парламентарии осмотрели второй корпус школы, где весной начнётся капитальный ремонт.

— Это долгожданное событие для видяевцев. Здание школы построено в 1965 году. Его износ – свыше 77%. Капитальный ремонт пройдёт в три этапа. Начиная с весны, будет проведён ремонт фасада школы, заменены коммуникации, а также благоустроена пришкольная территория. Ребята младших классов продолжат очное обучение в первом корпусе, - пояснил Сергей Дубовой.

На совместном приёме к депутатам обратились жители гарнизона по вопросам здравоохранения, ЖКХ и помощи семьям участников СВО.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/f4f/terdumftn0naplnyihzp23ddvez4swo8.jpg