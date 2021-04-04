Альтернатива Всемирной паутине - интересные занятия для детей в реальной жизни – Татьяна Кусайко

В Мурманске в рамках проекта сторонников партии «Единая Россия» «Безопасный интернет» состоялось онлайн-родительское собрание по теме «Игры и группы в сети Интернет, провоцирующие детей к суициду». Региональный координатор проекта Павел Краснов и психолог Альбина Лукина познакомили родителей с основами обеспечения безопасности детей при работе в сети Интернет. В ходе собрания все свои вопросы родители могли задать в специальном чате. К участникам встречи с видео-приветствием обратилась сенатор Татьяна Кусайко.

К участникам встречи с видео-приветствием обратилась сенатор от Мурманской области, амбассадор проекта интерактивного обучающего комплекса в области безопасности жизнедеятельности «Диджитал спасатель» Татьяна Кусайко.

«Государство уделяет большое внимание данной проблеме на всех уровнях. На мой взгляд, и в семье, и в школе нужно постоянно говорить с детьми, с подростками о важности кибербезопасности. Необходимо слушать и слышать детей, объяснять им, что в Интернете много людей, которые не заботятся об их интересах, а могут их обмануть. Важно, чтобы они понимали: Интернет — это не анонимное и не безопасное место. И, конечно, следует предлагать детям альтернативу — интересные занятия в реальной жизни», - подчеркнула парламентарий.

«Институт развития образования регулярно проводит мониторинг ситуации, связанной с безопасностью в Интернете. В ближайшее время мы проанализируем все вопросы, поступившее от родительского сообщества, и посвятим ответам на них нашу следующую встречу», - резюмировала ректор Института развития образования, член регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Оксана Малахова.