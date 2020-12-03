Альянс ОПЕК+ сомневается, курсы валют прогибаются

Цены на нефть в четверг утром незначительно снижаются в ожидании решений ОПЕК+ по объёмам дальнейшего сокращения добычи, свидетельствуют данные торгов. Основное внимание рынков сосредоточено вокруг заседания ОПЕК+, которое должно состояться сегодня позднее. Главный вопрос повестки: стоит ли с нового года увеличивать добычу нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки в условиях слабеющего спроса на второй волне пандемии.

Сейчас ОПЕК+, согласно стартовавшей с мая сделке, сокращает добычу нефти на 7,7 миллиона баррелей в сутки. Далее предполагается, что с января 2021 года до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Альянс думает отложить этот шаг на некоторый срок. Однако после роста цен на «чёрное золото» в конце ноября в надежде на скорое появление вакцин от коронавируса некоторые страны альянса сомневаются в необходимости продлевать текущие сокращения.

«Любой признак того, что альянс изо всех сил пытается достичь соглашения, может повлиять на цены», — отмечают аналитики «ANZ Research», которых цитирует агентство «Рейтер».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 75,1921 рубля. По отношению к последней сделке 2 декбря доллар вырос на 12,21 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 42,30 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке увеличился на 24,51 копейки и составил 91,1201 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, снизился. Снижение составило 18,51 копейки.