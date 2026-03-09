«Амазонки» с клюшками победили сборную команду управления и штаба Северного флота

На ледовом катке Северного флота в городе Североморске 7 марта состоялся дружеский матч между сборной управления и штаба Северного флота «К-21» и женской хоккейной командой «К-21 Амазонки», посвящённый Международному женскому дню.

Мужчины вели себя на льду галантно, позволив хоккеисткам первыми открыть счёт в матче. В конце третьего периода неожиданно для всех против мужской пятёрки на лёд вышли сразу 12 «амазонок». Команда «К-21» с юмором приняла такие правила игры. Болельщики и любители хоккея активно поддерживали «Амазонок». В итоге девушки отправили в ворота соперников 8 шайб. Матч завершился со счётом 8:4 в пользу женской команды.

В перерывах между периодами девушек поздравили песнями, посвящёнными женской красоте, а сами хоккеистки устроили настоящие танцы на льду.

По завершении матча заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев поздравил женскую команду с наступающим праздником весны и пожелал счастья, благополучия и новых спортивных побед. Командам вручили традиционные пироги.

Поздравление женской хоккейной команды на льду в преддверии 8 Марта стало доброй традицией Северной военной хоккейной лиги, отмечает пресс-служба СФ.

Фото: https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457277763%2Fwall-101918803_47995