Амбассадор образовательного проекта «Звезда Севера» Елена Романова стала победителем международного конкурса «Женщины за сохранение традиций»
Амбассадор образовательной конференции «Звезда Севера» Елена Романова стала победителем международного конкурса «Женщины за сохранение традиций». Итоги подвели в Москве на пленарной сессии первого международного одноименного форума.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла пленарную сессию и вручила приз победителям в номинации «Мосты культур и международное взаимодействие». Она отметила, что участие в конкурсе приняли около двух тысяч женщин из 35 стран, а общий информационный охват аудитории конкурса превысил 30 миллионов человек.
«В эту эпоху перемен важнейшим признаком сильного, самодостаточного, по-настоящему суверенного государства остается уважение и сохранение духовно-нравственных ценностей, культур и традиций разных народов. Благодарю всех участниц конкурса. Поверьте, отобрать лидеров было очень непросто, поскольку каждая заявка, что называется, брала за душу. Убеждена, что женщины могут сыграть ключевую роль в создании целостной экосистемы традиционных ценностей – как внутри страны, так и в глобальном масштабе», – подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Конкурс «Женщины за сохранение традиций» проводил Совет Евразийского женского форума и Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации в онлайн-формате на протяжении трех месяцев. Его участники рассказывали о традициях, действующих в семье или организации, сопровождая историю фото или видео. Среди номинаций конкурса: «Традиции в бизнесе: женский вклад», «Корпоративные династии и верность профессии», «Женщины-берегини и защитницы Отечества», «Традиции национальной культуры — основа будущего», «Традиционные ценности вокруг нас».
Елена Романова стала победителем в номинации «Женщины-берегини и защитницы Отечества». В Севастополе Елена, супруга флотского офицера, запустила конференцию «Черноморская звезда» – ежегодный форум для жен, сестер и матерей защитников нашей страны, который является частью семьи образовательных конференций «Звезда Севера» из Мурманской области и входит в число мероприятий проекта Совета Евразийского женского форума «Женщины за развитие флотских городов». На этих мероприятиях женщины делятся своими историями, вдохновляют друг друга и находят силы в общности.
«Проект «Черноморская звезда» вырос из флагманской инициативы «Звезда Севера», созданной и вдохновленной Евгенией Чибис. Эта награда – знак признания и доверия всем женщинам флотских городов, которые остаются на берегу, но несут свою вахту – с верой, теплом и любовью. Спасибо за доверие и за возможность быть частью большого женского сообщества России!», – рассказала победитель конкурса Елена Романова.
«Мало кто знает, что именно Елена вдохновила меня на создание конференции «Звезда Севера» для жен защитников Отечества. Мы познакомились с ней в 2019 году, когда ее супруг служил на Северном флоте. А в 2023-м Лена и сама запустила «Черноморскую звезду» в Севастополе. Больше всего меня вдохновляет, что Елена и в жизни, и в работе несёт свет и любовь к флотским традициям», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, автор проекта «Звезда Севера, член Совета Евразийского женского форума Евгения Чибис.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556216/#&gid=1&pid=3