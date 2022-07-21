«Амбассадор порта» – Михаил Петухов

В Мурманском морском торговом порту проходит конкурс «Вместе МЫ – команда».

На протяжении полугода на предприятии будут выявлять лучшие трудовые коллективы, поощряя трудовые династии, популяризируя спортивные и культурные мероприятия на предприятии, развивая наставничество и поддерживая вовлеченность портовиков в жизнь коллектива. Награждать победителей будут ежемесячно в трёх номинациях: «Лучший наставник», «Амбассадор порта» и «Лучшая трудовая династия».

В настоящее время в конкурсе появился первый победитель: «Амбассадор порта» - мастер участка механической обработки Портовых мастерских Михаил Петухов.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Фото: https://vk.com/murport51?w=wall-149919532_2643&z=photo-149919532_457249329%2Fwall-149919532_2643