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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.24 11:00

Амбициозная цель: волонтёры начали облагораживать Териберский маяк в рамках проекта «От родника до океана. Маяки»

Этим летом корпоративные волонтёры и добровольцы Единого волонтёрского центра Мурманской области начали работы по преображению Териберского маяка, который расположен на берегу Баренцева моря. Маяк считается одним из самых труднодоступных в России. При этом он является известной достопримечательностью, так как его легко увидеть во время морских прогулок, популярных среди туристов в Териберке.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в этом сезоне волонтёры планируют обновить внешний вид здания площадью 450 квадратных метров: демонтировать старую облицовку сооружения и восстановить кирпичную кладку. Совместно с профессиональными строителями они укрепят фасад армированной сеткой, оштукатурят и укрепят стены высокопрочной грунтовкой, покрасят и заменят окна.  

В этом году проект «От родника до океана. Маяки» активно поддержали корпоративные добровольцы и более 20 компаний и общественных организаций, которые будут весь сезон выезжать на площадку для проведения работ.

Две недели назад волонтёры помогли разгрузить первые строительные материалы для работ на маяке, подготовили лагерь к приему гостей, провели экологическую уборку на побережье и вывезли 60 мешков мусора. 14 июля прошла первая волонтёрская смена и началось постепенное обновление маяка под присмотром профессионалов.

«Маяки нуждаются в восстановлении по всей стране, эта проблема поднимается сейчас на федеральном уровне. Но для нас Териберский маяк важен еще и как узнаваемая достопримечательность. Териберка – одно из самых популярных мест, которое регулярно посещают большое число наших гостей. И маяк со стороны моря часто попадает на фотографии. Очень хочется, чтобы он выглядел как на открытках и картинах. Цель по его преображению – амбициозная. В таких отдаленных местах сложно и технически организовать работы, и физически отработать в разных погодных условиях. Но мы верим, что к концу этого летнего сезона уже будут видимые результаты. Наши волонтёры всегда готовы работать, они выносливые и неравнодушные», - сказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Проект «От родника до океана. Маяки» реализуется совместно с гидрографической службой Северного флота, в нем принимают участие почти 300 волонтёров. Среди добровольцев, которые заранее подавали заявки на участие в масштабном проекте – волонтёр Анастасия Широкоград из Воронежа, которая выиграла сертификат на участие в волонтёрской экспедиции во время сессии о Мурманской области на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи.

«Эта поездка даёт огромное вдохновение: северная природа, воздух, сопки. Прекрасная возможность, чтобы перезагрузиться, даже приехав на один день сюда. Я была готова свернуть горы, когда штукатурила, а теперь готова свернуть горы и в своей основной работе. Очень здорово, что такие проекты есть, ещё и с возможностью стать волонтёром в другом регионе. Я рада, что стала частью мурманского волонтёрского движения», – отметила Анастасия Широкоград.

«Маяк уникален тем, что проходит в судоходном месте, здесь идёт движение и рыболовецких судов, которые занимаются рыбным промыслом, так и переходы военных и гражданских судов. Если что-то происходит со спутниковой навигацией, то ориентироваться можно только по береговым ориентирам – маякам. Этот маяк можно обнаружить на 18 миль в даль, он автономный, светит и днем, и ночью. Поэтому безусловно здесь нужны реставрационные работы. И очень приятно, что столько волонтеров отозвались на этот призыв», – сказал командир Гидрографического отряда Северного флота Юрий Куликовский.

Проект «От родника до океана. Маяки» – продолжение серии экспедиций Единого волонтёрского центра Мурманской области. В рамках проекта летом 2023 года волонтеры помогли облагородить маяк Кашкаранцевский на берегу Белого моря. В проекте приняли участие более 50 волонтёров – добровольцев Единого волонтерского центра, корпоративных волонтеров и неравнодушных северян. Проект волонтерской экспедиции по результатам федерального форума «Сильные идеи нового времени» вошёл в топ-1000 идей АСИ, рекомендованных к распространению в других регионах.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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