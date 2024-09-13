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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.24 12:00

Амбициозной молодёжи проще добиться признания у руководителей не старше 40 лет

Гендерные и возрастные аспекты управления персоналом: опросив 1000 директоров и руководителей, сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, с работниками какого возраста и пола у управленцев складывается наиболее эффективное взаимодействие.

Мужчины-директора в качестве самого эффективного сотрудника чаще всего называли мужчину (81%), женщины-руководители — женщину (89%).

Руководители до 40 лет чаще называли самыми эффективными сотрудников от 30 до 34 лет (33%). У 4 из 10 руководителей в возрасте 40—44 лет и самый результативный сотрудник примерно той же возрастной категории. 32% директоров в возрасте 45—49 лет назвали самыми эффективными работников на 5—10 лет моложе их самих. 24% руководителей, разменявших 50-летний рубеж, считают лучшими в своей команде сотрудников в возрасте 45—49 лет.

Руководители за 55 чаще называли эффективными работников старше 60 лет (10%), чем молодёжь до 30 (менее 1%).

У сотрудников до 30 лет шанс добиться признания есть в том случае, если их руководителю еще не исполнилось 40 лет. В то же время начальники моложе 40 лет не считают эффективными работников старше себя более чем на 10 лет.

Время проведения опроса: 1 августа — 10 сентября 2024 года.

 

 

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