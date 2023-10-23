Амбициозные планы наращивания перевозок грузов по Севморпути начинают корректироваться, или Три сценария развития

Минвостокразвития смоделировало три сценария развития грузопотока в акватории Арктической зоны (с учётом Мурманска и Западной Арктики) и Севморпути (от пролива Карские Ворота до Берингова пролива) до 2030 года с перспективой до 2035 года.

В проекте доклада правительству, на который ссылается «Коммерсант», учитывались последствия санкций для перспективных проектов в Арктике, сейчас находится на согласовании в профильных министерствах.

Подготовленная Минвостокразвития оценка грузопотока к 2030 году предусматривает, помимо оптимистического сценария с объёмами перевозок в 244 млн тонн, также базовый и консервативный. В последнем случае (117 млн тонн). Аналитики считают консервативный сценарий наиболее реалистичным, указывая в том числе на задержку строительства судов ледового класса для обслуживания будущего грузопотока.

Консервативный сценарий предполагает, что «НОВАТЭК» из-за санкций откажется от реализации проектов «Обский ГХК» и «Арктик СПГ-1», а ряд других проектов, в том числе «Восток Ойл», сдвинутся вправо или их мощность будет сокращена. В этом сценарии грузопоток в 2030 году составит 117 млн тонн и 131 млн тонн к 2035 году, транзитные перевозки будут достигать 38 млн тонн в год. Транзитный грузопоток по Севморпути в 2023 году может составить 4 млн тонн, в 2024 году — 7 млн тонн за счёт перенаправления угольной продукции через терминал «Лавна» в Мурманской области.

Увеличить транзит по СМП к 2030 году, по мнению «Росатома», приведённому в проекте доклада, можно за счёт двусторонних договоренностей с иностранными партнёрами о поставках до 50 млн тонн грузов в Китай, 10 млн тонн — в Южную Корею, по 5 млн тонн — в Японию, Вьетнам и Индию, до 3 млн тонн — в Таиланд.

Планируется, что в 2024 году ледокольная группировка для обеспечения проводки по СМП будет состоять из восьми атомных и трёх неатомных ледоколов, в 2030 году и 2035 году — девяти атомных и пяти неатомных ледоколов.

Как отмечается в проекте документа, к 2035 году может потребоваться дополнительное усиление восточного сектора СМП тремя ледоколами ЛК-60 и еще одним ледоколом проекта «Лидер». «Таким образом, дефицит ледоколов к 2035 году составляет не менее четырех единиц», - говорится в документе, отмечает «Коммерсант».

Вместе с тем бюджетные средства на строительство ледоколов в 2024–2026 годах сокращены: для «Лидера» на 6,26 млрд рублей, для трёх ЛК-60 — совокупно на 4,64 млрд рублей. Это, как следует из проекта документа, не позволит вводить ледокольный флот в контрактные сроки, а также может привести к «недостижению цели инициативы «Круглогодичный Севморпуть». В «Росатоме» изданию сообщили, что сроки поставки ледоколов регламентированы нормативными актами правительства РФ и госконтрактами, «никаких изменений в этих документах нет».

По мнению главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, наиболее правдоподобным выглядит консервативный сценарий. Например, в 2024 году отгрузка с «Арктик СПГ-2» указана на уровне 8 млн тонн, но первая очередь проекта выйдет на полную мощность в первом квартале 2024 года, поэтому разумнее учесть не более 6,6 млн тонн. «Восток Ойл», согласно консервативному сценарию, в 2025 году отгрузит 18 млн тонн, что говорит о том, что месторождения Ванкорской группы будут к этому времени соединены трубопроводом с терминалом в бухте Север. Однако, отмечает эксперт, строительство первого танкера ледового класса Arc7 для этого проекта запланировано на декабрь 2024 года, второго и третьего — на март и июнь 2025 года. Этих судов будет недостаточно для вывоза нефти даже на самом коротком плече — в Мурманск. Строящиеся на ДЦСС «Звезда» суда серии Aframax 114 тысяч тонн имеют, по данным Российского морского регистра судоходства, ледовый класс Ice3 (IB) (класс Arc4 — IA — указан только для корпуса), поэтому, согласно правилам плавания в акватории Севморпути, смогут эксплуатироваться только в период с 1 июля по 15 ноября. Эксперт также отмечает отсутствие информации о ходе строительства портового флота для «Восток Ойл» и проекта «Арктик СПГ-2», в том числе для пунктов перевалки СПГ в Мурманске и на Камчатке.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Мурманское морское пароходство».