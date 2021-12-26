Амбулатория в Пушном обновлена в рамках программы модернизации первичного звена

Капитальный ремонт помещений амбулатории в Пушном (Кольская ЦРБ) был выполнен в 2021 году в рамках мероприятий регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Мурманской области» на общую сумму 11,14 млн рублей.

За счёт средств областного бюджета в сумме 3,49 млн рублей амбулатория оснащена необходимым медицинским оборудованием, мебелью и оргтехникой. С 1 декабря 2021 года здесь начали оказывать медицинскую помощь в более комфортных условиях.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в амбулаторных условиях оказывается медицинская помощь по следующим направлениям: акушерское дело, лечебное дело, физиотерапия, педиатрия, терапия, стоматология. Работает аптечный пункт и дневной стационар.

«В 2022 году в Кольском районе также будут завершены работы в амбулатории поселка Кильдинстрой, реконструкция детской поликлиники в Коле, а также начнётся ремонт поликлиники в поселке Мурмаши. В целом мероприятия регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Мурманской области» будут реализовываться практически во всех муниципалитетах региона», - рассказала заместитель министра здравоохранения Мурманской области Виктория Эрисе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433208/#&gid=1&pid=6