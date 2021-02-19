Амбулаторные подразделения Печенгской ЦРБ в Заполярном будут объединены в компактный «больничный городок»

В рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения все амбулаторные медицинские учреждения в Заполярном для удобства обслуживания пациентов будут собраны в единый компактный «больничный городок», центром которого станет здание Печенгской ЦРБ на улице Терешковой. Соответствующее решение было озвучено в ходе рабочей поездки губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Печенгский округ. В числе прочих социальных объектов глава региона посетил больницу и обсудил с её руководством перспективы развития учреждения.

Одним из главных пунктов программы модернизации ЦРБ в 2021 году станет капитальный ремонт заброшенного здания бывшего роддома – там разместится централизованная лаборатория и современная детская поликлиника. На эти цели будет направлено 56,5 млн рублей.

«В соцсетях были жалобы, что в Заполярном к терапевту идёшь в одно место, а анализы сдавать в другое. Нужно на локальной территории создать так называемый больничный городок, чтобы здесь был и приём амбулаторный, и сразу стационар, чтобы удобней было перемещаться, а врачи стационара при необходимости помогали врачам поликлиники. Такие планы сейчас верстаются. Мы получили дополнительное финансирование на модернизацию первичного звена. Деньги есть, работы начинаются», – подвёл итог беседы губернатор.

Кроме того, Андрей Чибис опроверг распространявшиеся в социальных сетях слухи об «оптимизации» системы здравоохранения в Печенгском округе.

«Ни в Заполярном, ни в Никеле никакого сокращения медицинской помощи не планируется», – заявил глава области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо Заполярного, в этом году обновление медицинских учреждений затронет и другие населённые пункты округа. Так, в Никеле будет проведён капитальный ремонт детской поликлиники, а в Раякоски – возведён модульный ФАП.